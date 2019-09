Zwei Firmen waren in einem Magdeburger Gebäude Ziel von Einbrechern. Die Täter drangen in eine Praxis und bei einem Caterer ein.

Magdeburg (vs) l Am 13. oder 14. September 2019 hat es in Sudenburg in Magdeburg mehrere Einbrüche in Gewerberäume innerhalb eines Gebäudekomplexes im Kroatenweg gegeben. Nach ersten Informationen gelangten unbekannte Täter über die Zugangstüren in den Innenbereich einer Arztpraxis, in der sämtliche Räumlichkeiten durchsucht wurden. Des weiteren wurden aus den Räumlichkeiten eines Caterers elektronische Geräte entwendet. Zudem wurde versucht, in drei weitere ansässige Gewerberäume einzudringen. Die Polizei nahm entsprechend die Ermittlungen auf.

Die Polizei bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung. Täter- und Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-32 92 entgegen.