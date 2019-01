Ein Täter bricht in ein Haus ein. Symbolfoto: arborpulchra

Unbekannte sind in Magdeburg in mehrere Häuser eingestiegen. Die Polizei ermittelt.

Magdeburg l Unbekannte haben in Magdeburg Einfamilienhäuser aufgebrochen. Betroffen waren die Stadteile Hopfengarten und Reform.

Im Merkurweg in Reform brachen die bislang unbekannten Täter die Terrassentür mit einem Hebelwerkzeug auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus, teilte die Polizei mit. Im Anschluss durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten und öffneten auf der Suche nach möglicher Beute diverse Schubladen und Schränke.

Zur Spurensuche und –sicherung wurden der Kriminaldauerdienst sowie ein Fährtenspürhund zum Einsatz gebracht. Eine genaue Höhe des Sachschadens und eine Auflistung des möglichen Diebesgutes stehen jedoch noch aus.

Ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus ereignete sich im Kiefernweg. Unbekannte Täter verschafften sich mittels eines Hebelwerkzeuges über die Terrassentür der Küche gewaltsam Zutritt zum Einfamilienhaus und durchsuchten im Anschluss das gesamte Haus nach möglichem Diebesgut. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei entwendeten die Täter neben einer Spielekonsole auch diversen Schmuck und Münzsammlungen, sodass ein erheblicher Gesamtschaden entstanden ist.