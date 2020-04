Unbekannte sind in Magdeburg in Büros eingebrochen und haben die Räume durchwühlt. Symbolfoto: sdecoret - Fotolia

Der Polizei in Magdeburg wurden zwei Einbrüche in Büros gemeldet. Die Beute: Bargeld, Laptop und Mobiltelefone.

Magdeburg (vs) l Bei zwei Einbrüchen, die der Polizei in Magdeburg am Montag angezeigt wurden, erbeuteten bislang unbekannte Täter übers Wochenende Bargeld und elektronische Geräte. Durch gewaltsames Aufhebeln der Eingangstür waren Unbekannte in Büroräume in der Halberstädter Straße eingedrungen. Hier wurden sämtliche Behältnisse durchsucht. Dabei entwendeten die Täter einen Laptop und mehrere hundert Euro Bargeld.

Beratungsstelle Ziel von Tätern

Bei einem Einbruch in Büroräume einer Beratungsstelle in der Sternstraße wurden ebenso die Behältnisse gewaltsam geöffnet und durchsucht. Auch hier wurden zwei Laptops sowie mehrere Mobilfunktelefone entwendet. Wie die Täter in das Objekt gelangten ist in dem Fall nicht bekannt.