Die Polizei hat in Magdeburg Diebe gefasst. Symbolfoto: Dreadlock - Fotolia

Drei Männer aus Magdeburg sind von der Polizei gestellt worden, als sie sich auf einem Parkplatz an einem Auto zu schaffen machten.

Magdeburg (tw) l Einem Zeugen kam es verdächtig vor - die gerufene Polizei bestätigte seine Vermutungen: Auf einem Parkplatz an der Magdeburger Hans-Grundig-Straße wurden am späten Donnerstagabend zwei Männer aus Magdeburg (29 und 32 Jahre) dabei beobachtet, wie sie einen Pkw aufbrachen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Das Fahrzeug stand bereits offen, die Kennzeichen fehlten. Ob etwas aus dem Auto gestohlen wurde, ist unbekannt.

Kurz nach Eintreffen der Beamten befuhr ein dritter Mann mit einem Auto ohne Kennzeichen den Parkplatz. Alle drei Magdeburger waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatten mehrere Verkehrsdelikte begangen, so die Polizei. Der mutmaßliche 29-jährige Dieb brachte die Polizei zudem zu einer von ihm angemieteten Garage im angrenzenden Garagenkomplex. Dort stellten die Beamten gestohlene Kennzeichen fest.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein. Die Fahrzeugschlüssel der drei Autos sowie die gefundenen Kennzeichen wurden sichergestellt.