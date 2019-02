Ein Mann hat Kassierer einer Pennyfiliale in Magdeburg mit einem Hammer bedroht. Er flüchtete mit mehreren Tausend Euro.

Magdeburg l Schock für die Mitarbeiter eines Supermarktes in Magdeburg. Im Stadtteil Ottersleben überfiel am Sonnabend, 23. Februar 2019, kurz nach 20 Uhr ein unbekannter Täter die Penny-Filiale an der Halberstädter Chaussee. Er erbeutete mehrere tausend Euro. Nach den bisherigen Ermittlungen war der Unbekannte offensichtlich in den Abendstunden noch während der Öffnungszeiten über ein Fenster in den Markt in der Halberstädter Chaussee eingedrungen und hielt sich dort bis Ladenschluss im Objekt verborgen, teilte die Polizei mit. Als sich die 23 und 30 Jahre alten Mitarbeiter des Supermarktes kurz nach Ladenschluss gegen 20.05 Uhr, in den Bürotrakt begeben hatten, trat ihnen der maskierte Tatverdächtige mit einem Hammer gegenüber. Er bedrohte die Angestellten und forderte die Herausgabe des Bargeldes.

Flucht über ein Fenster

Aus Angst vor Übergriffen wurde dem Unbekannten das in einem Tresor befindliche Bargeld übergeben. Einen weiteren Betrag entwendete er aus einem zweiten Wertgelass selbst. Unter Mitnahme mehrerer tausend Euro flüchtete er durch ein Fenster aus dem Objekt und weiter über ein angrenzendes Firmengelände einer Spezialbaufirma in unbekannte Richtung. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei, auch unter Einsatz eines Fährtensuchhundes, führten bislang nicht zur Feststellung des Täters, sagte ein Polizeisprecher weiter.

So sah der Täter aus

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 185 Zentimeter, groß, schlank, maskiert mit schwarzer Skimaske, blauer Jeans, schwarzer Jacke und grauen Schuhen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Überfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/5465196 bei der Kripo zu melden.