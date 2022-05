Kritik an Büro-Ruine am Westring in Magdeburg

Ein unschönes Aushängeschild an einer Hauptstraße in Magdeburg war jetzt Thema im Bauausschuss. Das Haus ist Eigentum des Landes.

Leerstehendes Bürogebäude am Westring in Magdeburg.

Magdeburg - Um den Eindruck, den Magdeburg nach außen vermittelt, sorgen sich Stadträte im Bauausschuss. Dort gibt es einen ständigen Tagesordnungspunkt „Denkmale und verwahrloste Immobilien“, in dem die Stadtverwaltung Berichte regelmäßig abgibt, in dem Stadträte aber auch konkrete Nachfragen bei Problemen stellen. Jetzt ging es um eine Ruine am Westring.