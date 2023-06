Mit dem Kulturpass können Jugendliche kulturelle Angebote wie Kinos, Konzerte und Theaterstücke besuchen oder sich Bücher und Tonträger kaufen. Die wichtigsten Infos zum Angebot und welche Einrichtungen in Magdeburg mitmachen im Überblick.

Kulturpass 2023: Diese Angebote können 18-Jährige in Magdeburg nutzen

200 Euro für Konzerte, Museen, Theater aber auch Bücher und Musikinstrumente: Mit dem Kulturpass können 18-Jährige regionale Angebote auch in Magdeburg nutzen.

Magdeburg - Im Kino einen Film ansehen, ein Konzert von der Lieblingsband besuchen oder ein neues Buch für das Bücherregal kaufen und dafür nichts zahlen? Das ist mit dem Kulturpass seit dem 14. Juni 2023 für alle 18-Jährigen in Deutschland möglich. Einige Einrichtungen in Magdeburg haben sich bereits für die Teilnahme registriert, andere wollen sich in den kommenden Tagen anmelden.

18-Jährige können mit dem Kulturpass Einrichtungen in Magdeburg besuchen

Der Kulturpass ist ein Angebot von der Bundesregierung, mit dem Jugendliche regionale Kulturangebote besuchen können. Dafür bekommen sie ein Budget von 200 Euro geschenkt, das sie in den nächsten zwei Jahren ausgeben können.

Hintergrund sind unter anderem die zwei Corona-Pandemiejahre, in denen Jugendliche größtenteils auf Live-Kultur verzichten mussten.

Wer bekommt den Kulturpass?

Teilnehmen können alle Jugendlichen, die in Deutschland leben und in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag feiern.

Wie bekomme ich den Kulturpass?

Den Kulturpass erhalten die Jugendliche entweder über die Kulturpass-Website oder die KulturPass-App. Die können sich die Nutzer im Apple Store oder Google Play auf ihr Smartphone laden.

Um sich in der KulturPass-App zu registrieren, braucht man entweder einen Personalausweis mit Online-Ausweis-Funktion (für deutsche Staatsangehörige), eine eID Karte (für EU-Bürger) oder einen Elektronischen Aufenthaltstitel (für Nicht-EU-Bürger mit Wohnsitz in Deutschland).

Die einzelnen Schritte zur Registrierung erfolgen dann direkt in der KulturPass-App.

Wie bekommt man die 200 Euro?

Ab ihrem 18. Geburtstag können sich die Jugendlichen auf der Plattform per Online-Ausweis-Verfahren registrieren. Dann gilt das Guthaben für zwei Jahre.

Für was kann man den Kulturpass verwenden?

Das Angebot umfasst folgende Kategorien:

Bücher (mit Ausnahme von E-Books & Schulbüchern)

Museen

Gedenkstätten

Parks und Schlossgärten

Kinofilme

Konzerte

Musikinstrumente

Noten (nur Print)

Theaterstücke & Performances Tonträger

Ausgenommen sind kulturelle Veranstaltungen im Rahmen von Jahrmärkten, Volksfesten, Mittelalterfesten, Stadt- und Gemeindefesten, Familienfeiern, Biergärten, Diskotheken, Clubs, Freizeitparks, Sportparks und Zoos.

In der KulturPass-App oder auf der Website sind alle registrierten Kulturangebote verfügbar. Dort können Tickets und Produkte online reserviert und dann vor Ort abgeholt werden.

Eine Auswahl: Diese Kultureinrichtungen in Magdeburg machen mit (Stand 15. Juni 2023)

Kinos: Sowohl das CineStar als auch das Cinemaxx in Magdeburg können mit dem Kulturpass besucht werden.

Laut Aussage vom CineStar müssen die Jugendlichen dafür das gewünschte Kino in der App auswählen und dort einen Code für einen Betrag reservieren. Man erhält daraufhin einen QR-Code, der im Webshop des Kinos bzw. an der Kinokasse für die gewünschte Vorstellung eingelöst werden kann.

Buchhandlungen: Bei Thalia können Bücher, Comics und mehr online reserviert und vor Ort in den Filialen im Flora-Park oder im Allee-Center abgeholt werden.

Theater Magdeburg: Über die KulturPass-Website können Jugendliche aus jeder Sparte Karten reservieren.

Museen: Das Naturkundemuseum, Kulturhistorische Museum und Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen verweisen darauf, dass der Eintritt für alle Jugendlichen bis einschließlich 18 Jahren kostenlos ist. Eine Registrierung sei deshalb bislang noch nicht notwendig gewesen.

Einige Kultureinrichtungen sind zwar noch nicht aktiv auf der KulturPass-Website registriert, denken aber über eine Teilnahme nach und wollen sich in den kommenden Tagen anmelden. Darunter zählen unter anderem: Festung Mark, Literaturhaus, Volksbad Buckau.