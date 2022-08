Kunst auf der Haut und auf der Leinwand

Magdeburg - Eigentlich ist sie Tätowiererin, doch während der Corona-Pandemie fand Sanne Ehme aus Magdeburg zurück zur Leinwand. Auf der hat sie auch früher schon gern gemalt, von Kindesbeinen an, wie sie erzählt. Nach dem Aufstehen gab es für sie nichts Schöneres, als sich mit Stiften und Papier zu beschäftigen. Die Liebe zur Kunst ist geblieben. Und durch den Kontakt zu Carlo Bzdok, der ebenfalls schon in der Stadtfelder Schlossküche ausstellte, ist nun auch Sanne Ehmes erste Ausstellung fertig. Vernissage ist am 20. August um 15 Uhr. Ihre Motive sind abstrakt, wer möchte, kann in den strahlenden, kräftigen Farben, die sie gern in Kontrast setzt zu Schwarz, aber auch Formen entdecken. Ist es die Form eines Schmetterlings oder einer Blüte? Sitzt da jemand in einem Liegestuhl? Die Bilder lassen Raum für das eigene Entdecken. Selbst ein Skateboard hat sie bemalt. Und weil sich ihre Tochter sehr für die Kunst der Mama interessiert und sie mit gleicher Leidenschaft Pinsel und Farben zugetan ist, wird auch von ihr ein Bild gezeigt.