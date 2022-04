Kunst in Magdeburg: Was zwei Berlinerinnen zeigen

Kunst aus Berlin ist ab sofort in der Galerie Himmelreich in Magdeburg zu sehen. Die Doppelschau zweier Atelier-Nachbarn ist ausdrucksstark und filigran gleichermaßen.

Ute Hoffritz (l.) und Ev Pommer vor zwei ihrer Arbeiten in der Galerie Himmelreich in Magdeburg.

Magdeburg - Zwei in Berlin lebende Künstlerinnen stellen bis zum 27. Mai 2022 in der Galerie Himmelreich aus. Was sie nach Magdeburg treibt.