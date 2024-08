Zeitgenössische Kunst Eintritt, Aussteller, Öffnungszeiten: Alles Wichtige zur Kunstmesse "Kunst/Mitte" in Magdeburg

In Magdeburg beginnt am Donnerstag die zehnte Ausgabe der Messe "Kunst/Mitte". Bis Sonntag präsentieren 60 Aussteller ihre Kunst in den Messehallen – erstmals auch die kleinste Galerie der Stadt.