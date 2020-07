Bei "Schwiegertochter gesucht" ist der Magdeburger Heiko dabei, die große Liebe zu finden. Es gab für ihn einen Kuss und gelegte Karten.

Magdeburg l Dienstagabend war es so weit. Die zweite Folge der RTL-Kuppelshow "Schwiegertochter gesucht" flimmerte über die Bildschirme der Republik. Mit dabei der Magdeburger Heiko. Nach erfolglosen Versuchen, die wahre Liebe zu finden unternimmt der 45-Jährige einen weiteren Versuch. Zu sehen bekamen die Fernsehzuschauer ein gemeinsames Frühstück von Heiko, dessen Mutter Sigrid und der potenitiellen Schwiegertochter Helga.

Die Hotelfachfrau war sichtlich geknickt, als Heiko beim Essen eröffnete, dass er schon ein Taxi zum Bahnhof bestellt hat. Immerhin sollte es direkt zur nächsten Schwiegertochterkandidatin gehen. Eine Überraschung hatte Helga aber noch für Junggeselle Heiko parat: sie nutzte die Gelegenheit, als Heiko von den Beiden ein Selfie machen wollte und drückte dem Mann einen dicken Kuss auf. Es schien, als hätte Heiko mit seiner Einschätzung Recht: "Also sie hat sich wohl schon richtig in mich verschossen", beschrieb er die Gefühlslage bei Helga. Kein Wunder, dass nach dem Abschied bei der 44-Jährigen die Tränen flossen.

Weiter ging es für Heiko und Mutter Sigrid mit einem Besuch bei "Kräuterfee" Elvira. Diese gab dann auch direkt Einblick in ihre Gedanken: "Am liebsten wäre ich ihm um den Hals gefallen und hätte ihn abgeknutscht, überall." Die 51-Jährige Sächsin war auch der Meinung, dass Heiko und sie gut zusammen passen, da sie die gleichen Interessen haben. Es sei eben "alles rund und stimmig", sagte sie.

Kandidatin mit Heiratserfahrung

Erstaunte Gesichter gab es bei Heiko und seiner Mutter, als Elvira erzählte, dass sie drei Mal verheiratet war. Besorgt überlegte Heiko dann auch, "was wohl in ihrem Leben so schief gegangen ist." Einen Blick in die Zukunft gabe es für Elviras Gäste dann auch. Zuerst bezogen auf die folgende Nacht, die sollten die Beiden in Elviras Gartenhäuschen in Doppelstockbetten verbringen. Den zweiten Ausblick gab es von Elvira selber, denn sie legte ihrem eventuell vierten Ehemann die Karten. Die wie Heiko feststellte, "im Endeffekt auf ihn zugeschnitten waren".

Wie es mit Heiko und seiner Partnersuche weitgeht, bleibt abzuwarten. Die dritte Kandidatin für die große Liebe wird erst in einer der nächsten Folgen vorgestellt. Die nächste Folge der 13. Staffel zeigt Fernsehsender RTL am 28. Juli 2020 um 20.15 Uhr.