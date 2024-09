Am Samstag, 21. September 2024, findet das Kürbisfest auf dem Torplatz in Magdeburg-Diesdorf statt. Was die Besucher erwartet und was das neue Banner im Stadtteil bedeutet.

Bereits 2023 kamen zahlreiche Besucher zum Kürbisfest an den Torplatz in Magdeburg-Diesdorf.

Magdeburg - Die Temperaturen fallen, abends wird es immer früher dunkel und die Blätter fallen von den Bäumen. Dass es Herbst wird, kann kaum übersehen werden. Um die anstehende Jahreszeit zu begrüßen und zu feiern, findet in Diesdorf das inzwischen dritte Kürbisfest statt.

Veranstaltet wird dieses vom Diesdorfer Bürger- und Heimatverein sowie der Freiwilligen Feuerwehr Diesdorf und dem Hort „Schrotekids“. Am Sonnabend, 21. September, wird auf dem Torplatz gefeiert. Von 12 bis 19 Uhr bekommen Besucher ein buntes Programm geboten.

Das Programm beim Kürbisfest Diesdorf

Die Feuerwehr grillt und stellt ein Feuerwehrauto zur Besichtigung aus. Außerdem wird für alle Besucher ein Traktor zur Besichtigung präsentiert.

Für Kinder gibt es eine Bastelecke, in der Windlichter gebastelt werden, sowie Kinderschminken und Sportspiele.

Essen und Getränke: Es gibt Waffeln, Kuchen und Zuckerwatte für alle, die es gerne süß mögen. Zum Wärmen gibt es Kürbissuppe und Kartoffelpuffer sowie weitere kleinere Snacks. Außerdem gibt es Bier aus dem Fass.

Neues Banner in Magdeburg-Diesdorf

Für Unterhaltung sorgt Hilmar Knop als DJ. Der Vorsitzende des Heimatvereins legt für gewöhnlich unter anderem in seiner Partygaststätte Idol am Rennebogen auf. Es gibt eine Tombola sowie zahlreiche Strohballen, auf denen Kürbisse ausgestellt werden.

Dieses Banner in Diesdorf-Süd wurde kürzlich aufgestellt. Foto: Hilmar Knop

Auf das Fest macht neuerdings auch ein Banner im Stadtteil aufmerksam – genauer: in Diesdorf-Süd. Dieses sei aufgestellt worden, um die Anwohner in Diesdorf Süd mehr in die Gemeinwesenarbeit einzubinden, wie Jan Müller vom Heimatverein mitteilt. Konkret ginge es um die gemeinsame Dorfgestaltung sowie die Projekte Bolzplatz und Spielplatz in Diesdorf-Süd, die vom Heimatverein in Angriff genommen werden wollen.