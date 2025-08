Heiß begehrt und schnell ausverkauft Hype um Labubus: Was Magdeburger an den trendigen Plüsch-Monstern begeistert und wo es sie gibt

Die Plüsch-Monster Labubus sind derzeit voll im Trend: Wo man die kostspieligen Tierchen in Magdeburg kaufen kann und was jung und alt an ihnen begeistert.