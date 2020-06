In einem Magdeburger Lokal sind zwei Männer in Streit geraten. Einer hat dabei eine Schreckschusswaffe gezogen.

Magdeburg (vs) l Ein 25-jähriger Mann hat am 23. Juni 2020 gegen 19.45 Uhr einen 54-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Wie die Magdeburger Polizei dazu mitteilte, begegneten sich die beiden Männer in einem Lokal in der Otto-von-Guericke-Straße in der Magdeburger Innenstadt. Die beiden Männer waren sich bereits vorher flüchtig bekannt. Der 25-Jährige mischte sich in ein Gespräch des 54-Jährigen ein, woraus dann ein Streit wurde, so die Polizei.

Waffe sichergestellt

Der Jüngere entfernte sich erst, kehrte nach geraumer Zeit allerdings mit einer Schreckschusswaffe zurück. Mit dieser zielte er dann auf den 54-Jährigen. Als sich mehrfach kein Schuss löste, warf der Täter die Waffe in Richtung des Geschädigten und flüchtete anschließend. Verletzt wurde niemand. Als die Polizei am Tatort eintraf, konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt, und die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 25-jährigen Mann ein.