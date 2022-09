Magdeburg - „Seit einiger Zeit hören wir hier ab und zu, vorwiegend nachts ein Geräusch“, berichtet eine Volksstimme-Leserin aus Magdeburg per E-Mail. Seit mehreren Tagen sei es unaufhörlich zu vernehmen. „Tags, nachts, ständig. Mal lauter, mal leiser. Leider zunehmend so laut, dass man aus dem Schlaf gerissen wird“, berichtet die Buckauerin und ist ratlos, was sie um die Nachtruhe bringt. Die Nachbarschaft sei in Aufruhr deswegen. Niemand könne durchschlafen, erklärt sie.