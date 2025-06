Die Sängerin Laura Nahr begeistert in den sozialen Medien mit ehrlichen Texten und emotionalem Sound. Warum sie jetzt in London lebt, Magdeburg aber nie ganz loslässt.

Magdeburg. - Laura Nahr kommt aus Magdeburg, wurde hier geboren und lebt seit einigen Jahren in London. Sie ist Musikerin durch und durch. Und hat in den sozialen Medien Erfolg. Im Gespräch mit der Volksstimme, erzählt sie, wie sie quasi über Nacht bekannt wurde und was sie mit Magdeburg verbindet.