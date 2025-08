Seit einem Jahr versperrt eine Großbaustelle am Nicolaiplatz in Magdeburg den Weg zur Kirche, zur Sparkasse – und zur Geduld der Anwohner. Täglich laufen Passanten in die Irre, für viele ist die Lage längst nicht mehr tragbar. Jetzt reagiert die Stadt.

„Lebensgefährlich“: Magdeburger verzweifeln an Großbaustelle am Nicolaiplatz

Zwei Passanten klettern über eine Absperrung an der Großbaustelle am Nicolaiplatz. Kein Einzelfall, und die Anwohner sind genervt von der Situation vor Ort.

Magdeburg. - „Ich rede darüber, dass die Leute überhaupt nicht für voll genommen werden in Neustadt“, sagt Wolfgang Schreiber, Anwohner am Nicolaiplatz in Magdeburg. Er und andere Bewohner sind empört. Seit knapp einem Jahr wird der Platz umgestaltet, ein Ende sei nicht in Sicht, doch die Probleme stapeln sich.