Viel zu schade für die Tonne sind die Lebensmittel, die zweimal in der Woche an der Scala-Gemeinde in Magdeburg-Sudenburg eintreffen. Sie werden vor Ort dann kostenlos an Bedürftige verteilt. Es ist nicht der einzige Ausgabepunkt.

Kurt Kühn (links) steht am gut gefüllten Kühlschrank. Die Lebensmittel hat er von Supermärkten abgeholt. Sie wären sonst weggeworfen worden. Bei der Ausgabe an Bedürftige unterstützt ihn Norbert Zwahr.

Magdeburg - An diesem Sonntag ist Heiligabend. In vielen Haushalten wird dann ein festliches Mahl aufgetischt. Aber das ist alles andere als selbstverständlich. Manche Menschen haben es schwer, überhaupt ihren Kühlschrank zu füllen.

Wer sich in einer solchen Notlage befindet, kann in Sudenburg zumindest ein Stück weit Unterstützung finden. Immer am Donnerstag und am Sonnabend öffnet an der Scala-Gemeinde in der Halberstädter Straße 135a eine kostenfreie Lebensmittelausgabe. Sie wird von dem Verein realisiert, der den Umsonstladen in Salbke betreibt.

Einfach jeder darf zur Ausgabe kommen

Seit drei Jahren kümmert sich Kurt Kühn um die Lebensmittelausgabe. Rein ehrenamtlich ist er viele Stunden unterwegs, um noch gute Lebensmittel vor der Tonne zu retten und an Bedürftige weiterzureichen.

„Ich fahre um 6 Uhr morgens los und hole zunächst die Backwaren von den Bäckereien ab. Die lade ich dann in Sudenburg aus und fahre danach die Supermärkte ab“, berichtet Kühn.

Die Scala-Gemeinde hat den Lebensmittelrettern einen Raum zur Verfügung gestellt. Kurz nach 10 Uhr versammelt sich schon eine größere Gruppe am Ausgabepunkt. Um 10.30 Uhr werden zunächst Marken ausgegeben. Nacheinander werden die Anwesenden dann aufgerufen und mit Lebensmitteln versorgt.

An diesem Donnerstag gibt es Brot, Brötchen und Kuchen. Allerlei Obst und Gemüse sowie abgepackte Wurst- und Milchprodukte. In der Regel erscheinen zwischen 40 und 50 Personen. „Danach ist der Raum wieder besenrein.“ Für das nächste Mal.

Zur Lebensmittelausgabe könne jeder kommen. Es werden keinerlei Nachweise verlangt. Wer um 10.30 Uhr da ist, wird versorgt, solange genug Lebensmittel da sind. Auch diesen Sonnabend - am Tag vor Heiligabend - wird Kurt Kühn an der Ausgabe stehen.

Weitere Ausgabestellen für gerettete Lebensmittel

Das Angebot in der Scala-Gemeinde ist nicht das einzige dieser Art. Im Umsonstladen Salbke in der Faulmannstraße gibt es Mittwoch und Sonntag um 16.30 Uhr eine Lebensmittelausgabe. Wegen Urlaubs ist der nächste Termin am 10. Januar.

Auch der Verein „AllesRetter Magdeburg“ verteilt gerettete Lebensmittel an mehreren Stellen im Stadtgebiet. Planmäßig am Dienstag, Donnerstag und Sonnabend werden kostenlos Lebensmittel am Thiembuktu in der Thiemstraße 13 in Buckau verteilt. Jeweils ab 12 Uhr.

Weitere Ausgabepunkte gibt es im ASZ Olvenstedt (Freitag), in der Max-Josef-Metzger-Straße (Montag und Mittwoch), im Kranichhaus (Dienstag) und an der Pauluskirche (Donnerstag). „Solange die Supermärkte offen haben, sind wir auch da“, sagt Koordinatorin Sybille Matthes. Das heißt auch diesen Sonnabend sowie abseits der Feiertage zwischen den Jahren.