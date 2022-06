Lebenszeichen aus dem Magdeburger Stadtteil Buckau

Vorbereitungen des Vereins Kulturanker für das Wochenende „Lebenszeichen“ in Magdeburg-Buckau: An einer Wand steht die bunte Dekoration mit einem Raumfahrer, Raketen und Planeten bereit. Passend zur Dekoration werden die beiden Bereiche für die Party am Sonnabend „Spaceshuttle“ und „Raumstation“ heißen.

Foto: Martin Rieß