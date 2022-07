Die Magdeburger Uni will sich auf die Herausforderungen der Zukunft einstellen. Und plant zwei neue Studiengänge einzuführen, die Studenten fit für Intel machen sollen. Auch Stipendien und Honorarprofessuren sind hierfür angedacht.

Magdeburg (dpa) - Vor dem Hintergrund der Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel plant die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg zur Ausbildung von Nachwuchskräften neue Studiengänge.

„Ganz konkret arbeiten wir an der Universität Magdeburg an der Implementierung von ein bis zwei interdisziplinären Studiengängen, die im kommenden Wintersemester starten sollten“, sagte Uni-Rektor Jens Strackeljan. Dabei sei in der Zusammenarbeit mit Intel das gesamte Portfolio von Honorarprofessuren bis hin zu Stipendien denkbar.