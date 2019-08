Zehn Autos hat eine 75-jährige Frau auf einem Magdeburger Parkplatz beschädigt. Dabei wollte sie eigentlich nur in eine Parklücke fahren.

Magdeburg (vs) l Die Magdeburger Polizei wurde am 5. August 2019 gegen 8. 30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Lübecker gerufen. Insgesamt wurde zehn beschädigten Auto gemeldet. Eine 75-jährige Frau aus Möser versuchte mit ihrem Pkw Mazda in eine Parklücke einzueinparken. Als sie bemerkte, dass ihr Fahrzeug schief stand, versuchte sie durch rangieren ihren Mazda gerade einzuparken und traf dabei auf zwei weitere geparkte Fahrzeuge und beschädigte diese.

Versuch Nummer zwei

Als die Frau mit ihrem Fahrzeug erneut zurückfahren wollte, stieß sie auf ein drittes geparkte Fahrzeug. Daraufhin fuhr sie mit ihrem Auto, dessen Lenkung zu diesem Zeitpunkt augenscheinlich blockiert war, wieder vorwärts, stieß gegen ein weiteres Fahrzeug und touchierte noch zwei andere, sodass dann schon sechs Fahrzeuge beschädigt worden waren.

Die 75-Jährige setzte ihr Fahrzeug noch einmal zurück, jedoch fuhr der Mazda aufgrund der blockierten Lenkung nur noch im Kreis. Hierbei stieß gegen zwei weitere geparkte Fahrzeuge und schob noch einen dieser Pkw gegen ein anderes Fahrzeug. Somit kam es dann insgesamt, inklusive ihres eigenen PKW, an zehn Fahrzeugen zu Sachschäden, meldete die Polizei. Die 75-jährige Fahrerin blieb unverletzt und gab an, dass sie sich an den Unfallhergang nicht mehr erinnern könne.

Insgesamt ist durch den missglückten Parkversuch ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden. Die genauen Unfallumstände sind nun Bestandteil der Ermittlungen.