Liebe und Linsensuppe: Wie in einem Magdeburger Servicezentrum auf Nachbarschaft gesetzt wird

Wenn im Alten- und Servicezentrum in Magdeburg-Olvenstedt der Mittagstisch angerichtet ist, geht es nicht nur um den Hunger. Neben Linsensuppe werden auch immer liebe Worte aufgetischt. Die Volksstimme sah sich bei einem der Angebote um.

Frau Rohkohl kommt dreimal die Woche zum Mittagstisch in das Servicezentrum in Magdeburg-Olvenstedt im Bruno-Beye-Ring 3. Das Essen schmeckt ihr gut.

Magdeburg - Linsensuppe und andere Hausmannskost mag Frau Rohkohl am liebsten auf dem Teller. Die 79-Jährige ist Bewohnerin des Hauses und erfreut sich dreimal die Woche an den leckeren Speisen des Mittagstisches vom Alten- und Servicezentrum Olvenstedt (ASZ) am Bruno-Beye-Ring: „Ich schau immer erst, ob es Suppe oder etwas Süßes auf der Karte gibt“, sagt sie.