Linksjugend stört Neonazi-Demo in Magdeburg - Polizei greift ein

Die „Neue Stärke Partei“ und die Linksjugend haben am Sonnabend in Magdeburg jeweils eine Kundgebung abgehalten. Dabei musste die Polizei Teilnehmer zurückdrängen.

Magdeburg - Die rechtsextreme „Neue Stärke Partei“ und die Linksjugend trennten am Sonnabend in Magdeburg nur wenige Meter - dazwischen Dutzende Polizisten und eine Straße. Die Rechtsextremisten hatten zu einer Kundgebung am Neustädter Platz im Stadtteil Neustädter See aufgerufen. Mit Parolen, Pfeifen und Musik versuchten Teilnehmer der Linksjugend die Versammlung der Neonazis zu stören. Mehrfach musste die Polizei dazwischengehen.