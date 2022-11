Klimaaktivisten der Letzten Generation haben sich am Montagmorgen in Magdeburg auf einer wichtigen Straße festgeklebt. Der Verkehr staute sich, es kam zu einem Unfall.

Eine Klimaaktivistin wird mit Öl von der Straße gelöst. Sie hatte sich am 21. November 2022 mit zwei weiteren Personen in Magdeburg auf der B1 festgeklebt.

Magdeburg - Für einen kilometerlangen Stau haben Klimaaktivisten der Letzten Generation am Montagmorgen (21. November 2022) in Magdeburg gesorgt. Sie hatten sich festgeklebt. Alle Infos zum Nachlesen, dazu Bilder und Videos gibt es hier in unserem Liveticker.