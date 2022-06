Love Music Festival in Magdeburg: Freiheit, Feiern, Fühlen

Was es ausmacht, sei das Gefühl, sagte ein Besucher. Tausende strömten vom 24. bis 26. Juni 2022 zum Love Music Festival in den Elbauenpark Magdeburg – und feierten eine riesige Party.

Magdeburg - 20.000 Herzen, 100 DJs und Bands, drei Tage und eine Liebe – so war das Love Music Festival 2022 angekündigt worden. Daher bekam das Sandmännchen, das normalerweise das beliebteste Fotomotiv im Park ist, reichlich Gesellschaft. Tausende strömten auf das Gelände, um dort nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder gemeinsam feiern zu können. „Freiheit, Feiern, Fühlen“, so beschreibt ein Festivalbesucher aus Magdeburg, was es ausmacht, an der veranstaltung teilzunehmen.