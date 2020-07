Heißluftballons schweben in den vergangenen Tagen häufiger über Magdeburg. Welches Wetter ist am besten für das Ballonfahren geeignet?

Magdeburg l Die Welt mal von oben sehen. Davon träumte nicht nur Reinhard Mey in "Über den Wolken". In und um Magdeburg erfüllen sich in den vergangenen Tagen wieder häufig Menschen diesen Traum. Denn zurzeit ist das Wetter ideal für eine Fahrt im Heißluftballon, wie Pilot Thomas Wegener der Volksstimme am Telefon berichtet.

Ob es dafür nicht schon schönere Tage in diesem Jahr gab? "Das ist ein Trugschluss", sagt Wegener. Für die Ballonfahrt gelten etwas andere Regeln. So spiele auch das Wetter der vorherigen Tage eine Rolle. "Es darf keinen Niederschlag gegeben haben", so Wegener. Vor allem wegen der Startvorbereitungen müsse es trocken sein, da sonst die Feuchtigkeit in den Korb ziehen würde. Aber auch Hitze sei ungünstig.

Außerdem dürfe es auch nicht zu windig sein, da es sonst Probleme beim Start geben könne, sagt der Ballonpilot. Etwas Wind braucht er aber schon. "Der Ballon wird ja nur vom Wind vorangetrieben." Deshalb werde auch erst kurz vor dem Start festgelegt wo es los geht. "Eine Ballonfahrt dauert eine Stunde und wir wollen unseren Gästen ja Magdeburg zeigen", so Wegener. Aus diesem Grund wird ein Startplatz ausgesucht, von dem aus der Wind den Ballon über Magdeburg schweben lässt.

Schwierig wird es für den Ballonfahrer, wenn es Gewitterwarnungen gibt. Dann kann er nicht aufsteigen und sagt die Fahrten ab. Es ist dann zu gefährlich. Wenn das Wetter perfekt ist, wie derzeit, kann man je nach Steighöhe des Ballons bis nach Dessau, den Kyffhäuser oder den Brocken sehen.

Ohne spezielle Ausrüstung darf Wegener seinen Ballon bis in eine Höhe von 3000 Metern steigen lassen. "Die Höhe wird aber unter anderem der Sichtweite angepasst, damit die Gäste etwas von der Fahrt haben." Die besten Zeiten für eine Fahrt sind nach Auskunft von Wegener, der seit 20 Jahren Ballonpilot ist, kurz nach Sonnenaufgang oder kurz vor Sonnenuntergang. Zu diesen Zeiten ist die Thermik, die zum Aufstieg nötig ist am günstigsten.