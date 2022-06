Luftqualität in Magdeburg: Darum gibt es keine neue Messstation in Stadtfeld

Am Schleinufer in Magdeburg steht eine Messstation zur Überwachung der Luftqualität.

Magdeburg - Am Schleinufer und an der Otto-von-Guericke-Straße sind sie zu finden, die beiden Messcontainer zur Überwachung der Luftqualität in Magdeburg. Der Stadtrat hätte gerne eine weitere solche Station vor der Grundschule Stadtfeld an der Albert-Vater-Straße gesehen.