Der Elbauenpark in Magdeburg soll sich wieder in einen "Lumagica"-Lichterpark verwandeln. Wann das leuchtende Spektakel startet.

Die Lichterwelt "Lumagica" gastiert auch in diesem Jahr wieder im Elbauenpark in Magdeburg.

Magdeburg. - Der Elbauenpark soll wieder erstrahlen: Nach seiner Premiere 2022 will "Lumagica" auch in diesem Jahr den Magdeburger Park in ein magisches Wunderland verwandeln.

Wie der Veranstalter informiert, werden ab 27. September leuchtende Fabel- und Naturwesen, interaktive Installationen und handgefertigte Lichtkunst das Veranstaltungsgelände illuminieren. Der Veranstalter verspricht neue Elemente, aber auch Highlights aus dem Vorjahr.

Lumagica in Magdeburg mit sieben Themenwelten

So soll der Jahrtausendturm wieder illuminiert werden, wie es auf der Website heißt. Auf dem Angersee ist eine Multimediashow geplant, die alle zehn Minuten startet. Insgesamt versprechen die Veranstalter laut Medienberichten sieben Themenwelten, darunter eine Märchen-, eine Tier- und eine Musikwelt.

"Lumagica" gastiert bis 17. November im Elbauenpark. Vom 27. September bis 26. Oktober öffnet der Lichterpark von 17.30 bis 22 Uhr, ab 27. Oktober ist bereits ab 16 Uhr geöffnet.

Lumagica in Magdeburg im Jahr 2022 mit rund 50.000 Besuchern

Die Lichtershow hatte 2022 zum ersten Mal in Magdeburg Station gemacht. Damals begaben sich rund 50.000 Besucher auf den rund zwei Kilometer langen Rundweg durch den Kleinen Cracauer Anger.

Der Ticketvorverkauf für die diesjährige Lichterwelt startet am 16. August. Die Tickets kosten für Erwachsene zwischen 17,50 Euro und 21 Euro.