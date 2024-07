Vier Monate mehr Vollsperrung verlängert: MVB-Baustelle nervt Anwohner in Magdeburg weiterhin

Die Bauarbeiten für die Nordverlängerung der Straßenbahnstrecke in Magdeburg sorgen für eine verlängerte Vollsperrung am Burgstaller Weg. Die Anwohner sind genervt und müssen weiterhin Umwege in Kauf nehmen.