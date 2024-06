In den Sommerferien finden in den Straßen Magdeburgs zahlreiche Bauarbeiten statt. Einige Busse und Straßenbahnen können daher nicht wie gewohnt fahren. Welche Linien und Strecken betroffen sind.

Diese Busse und Bahnen fahren in den Sommerferien wegen Bauarbeiten in Magdeburg anders.

Magdeburg/DUR. - In den Sommerferien (24. Juni bis 3. August 2024) kommt es in Magdeburg aufgrund von Baustellen zu neun Straßensperrungen – und somit auch zu Fahrplanänderungen der Busse und Straßenbahnen. Das teilten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mit.

Sperrung der Großen Diesdorfer Straße vom 24. Juni bis 4. August

Während der gesamten Sommerferien wird ein Abschnitt der Großen Diesdorfer Straße wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Straßenbahnlinie 6 fährt daher nach Angaben der MVB nur verkürzt zwischen Herrenkrug und Hauptbahnhof. Zwischen Diesdorf und Westring führen als Ersatz Busse, heißt es.

Sperrung der Brenneckestraße vom 24. Juni bis 2. August

Aufgrund von Bauarbeiten in der Brenneckestraße kommt es zu Änderungen auf der Linie N4. Diese wird laut MVB über den Fermersleber Weg umgeleitet, weswegen einige Haltestellen entlang der Leipziger Straße entfallen müssen. Für das Universitätsklinikum werde ein Ersatzhalt an der Semmelweisstraße eingerichtet.

Sperrung der Mittagstraße vom 24. Juni bis 5. Juli

Aufgrund von Bauarbeiten im östlichen Teil der Mittagstraße muss die Linie N7 in Richtung Kannenstieg laut MVB ab der Agnetenstraße über den Bahnhof Neustadt umgeleitet werden. Die weiteren Haltestellen in der Alten Neustadt könnten dadurch zeitweise nicht bedient werden.

Neue Bauphase am Hasselbachplatz ab 1. Juli

Am 1. Juli beginnt der zweite Bauabschnitt der Gleisbaustelle am Hasselbachplatz. Nach Angaben der MVB geht damit auch ein neues Liniennetz einher – mit Änderungen für die Linien 2, 3, 5, 9, 10, 59 sowie den Nachtlinien N1, N2, N3, N4 und N5.

Die Streckenabschnitte Otto-von-Guericke-Straße und Hallische Straße würden nicht von Straßenbahnen angefahren. Dafür werde der Betrieb auf der Sternstraße und dem Breiten Weg (Südabschnitt) wieder aufgenommen.

Sperrung des August-Bebel-Damms vom 27. Juli bis 4. August

Für den Neubau der Straßenbahnstrecke in Rothensee muss die Straßenbahnlinie 10 für eine Woche unterbrochen werden. Die Linie endet in dieser Zeit am Zoo, wie die MVB mitteilten. Es werde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen bis zum Barleber See eingerichtet.

Sperrung des Strombrückenzugs voraussichtlich vom 27. Juli bis 4. August

Wegen Bauarbeiten am neuen Strombrückenzug muss nach Angaben der MVB der Verkehr über die neue Brücke unterbrochen werden. Demnach werden die Linien 4 und 6 über den Nordbrückenzug umgeleitet.

Bauarbeiten an der Kreuzung Kastanienstraße/Lübecker Straße am 3. und 4. August

Die MVB führen am ersten Augustwochenende Gleisbauarbeiten am Gleisdreieck an der Kastanienstraße durch. Dies hat den Angaben zufolge Auswirkungen auf die Linie 10, die dann zum Neustädter See umgeleitet wird. Zwischen Kastanienstraße und Barleber See werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Bauarbeiten Westringbrücke am 3. und 4. August

Ebenfalls am ersten Augustwochenende muss laut MVB die Straßenbahnstrecke zwischen Westring und Südring gesperrt werden. Auf der Strecke müssten die neu verlegten Gleisschwellen und neuer Schotter verdichtet werden, heißt es. Da die Straßenbahnlinien 1 und 3 nicht verkehren könnten, werde zwischen Westring und Südring ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.