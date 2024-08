Magdeburg. - Welche Eisdiele in Magdeburg ist die beste? Diese Frage haben wir unseren Leserinnen und Leser gestellt. Rund 950 Einsendungen mit mehr als 40 Vorschlägen haben uns erreicht. Die zehn meistgenannten Eisdielen sind ins Finale gekommen.

Mit 23,7 Prozent der rund 1.680 im Finale abgegebenen Stimmen liegt die Eisdiele "Eismarco" auf dem ersten Platz. Die "Eiskonditorei Bortscheller" landet mit 18,6 Prozent der Stimmen auf Platz zwei, die Eisdiele "Gelato Mio" mit 17,1 Prozent dicht dahinter auf Platz drei.

Das sind die zehn beliebtesten Eisdielen in Magdeburg:

1. Platz: Eismarco , 23,7 Prozent

, 23,7 Prozent 2. Platz: Eiskonditorei Bortscheller , 18,6 Prozent

, 18,6 Prozent 3. Platz: Gelato Mio , 17,1 Prozent

, 17,1 Prozent 4. Platz: Danz11 , 10,8 Prozent

, 10,8 Prozent 5. Platz: Eiscafé Pinguin , 10,7 Prozent

, 10,7 Prozent 6. Platz: Café Hadrys , 5,9 Prozent

, 5,9 Prozent 7. Platz: Eiscafé Eisbrecher , 4,5 Prozent

, 4,5 Prozent 8. Platz: Frieda Frost Ice Cream , 3,4 Prozent

, 3,4 Prozent 9. Platz: Sapori del Gelato , 3,2 Prozent

, 3,2 Prozent 10. Platz: Eiscafé Angelino, 2,3 Prozent

Platz 1: Eismarco

Bei der Eisdiele "Eismarco" in Magdeburg kann man nicht nur Eiskugeln, sondern auch Spaghetti-Eis in der Waffel bestellen. Foto: Eismarco

Die Eisdiele "Eismarco" in der Holsteiner Straße 2a gibt es seit 24 Jahren in Magdeburg. Inhaber ist der 54 Jahre alte Marco Petera. Für eine Kugel Eis zahlt man je nach Sorte 1 oder 1,80 Euro. "Sorten mit hochwertigen Zutaten wie Nüssen oder Mandeln kosten 1,80 Euro pro Kugel", sagt Petera. Alle anderen Sorten – etwa Melone oder Zitrone – liegen bei 1 Euro.

Die beliebtesten Eissorten seien die Klassiker Vanille, Erdbeere und Schokolade. "Das wird sich auch nie ändern", sagt der Eismacher. Danach kämen die Sorten Cookies, Mozartkugel und Lotus-Keks von Biscoff. Letztere sei "gerade bei jüngeren Kunden" sehr beliebt, sagt Petera.

Auch für Hunde hat der 54-Jährige Eiscreme im Angebot. Das Hundeeis sei laktosefrei und enthalte keinen Zuckerzusatz, schreibt der Eisdielen-Inhaber auf Instagram.

Lesen Sie auch: Das sind die drei besten Eisdielen in Halle

Platz 2: Eiskonditorei Bortscheller

Die Eiskonditorei Bortscheller in Magdeburg gibt es schon seit mehr als 75 Jahren. Foto: Eiskonditorei Bortscheller

Die Eiskonditorei Bortscheller in der Schönebecker Straße 106 in Magdeburg ist ein Familienbetrieb. Sie wurde 1946 eröffnet und wird seit zehn Jahren von Robert Bortscheller in der dritten Generation geführt.

Ebenso wie in der Eisdiele "Eismarco" sind auch in der Eiskonditorei Bortscheller die Sorten Erdbeere, Schokolade und Vanille am beliebtesten. "Das ist überall so", sagt der Eisdielen-Inhaber.

An sehr heißen Tagen bestellten seine Kunden vor allem fruchtige Sorten, zum Beispiel Himbeer-Minze. An kühleren Tagen seien Sorten wie Erdnuss-Karamell oder gebrannte Mandeln beliebter. Fragt man Bortscheller nach seiner Lieblingssorte, antwortet er: "Das kann ich nicht sagen. Ich mag fast alles."

In der Eiskonditorei Bortscheller können die Kunden jeden Tag aus 16 bis 19 Sorten wählen. "Wir bieten nicht nur klassische Sorten an, sondern spielen auch ein bisschen herum mit dem Eis", sagt Bortscheller. Er hat zum Beispiel die Sorten Milchreis oder Quark mit Kirschen im Sortiment.

Eine Kugel kostet 1,50 Euro. "Bei uns haben alle Sorten denselben Preis", sagt der Eisdielen-Besitzer.

Platz 3: Gelato Mio

Die Eisdiele "Gelato Mio" hat drei Standorte in Magdeburg. Foto: Screenshot/instagram.com/gelatomio

Die Eisdiele "Gelato Mio" hat gleich drei Standorte in Magdeburg: einen am Ulrichplatz 1, einen im Breiten Weg 11a und einen in der Halberstädter Straße 108.

"Die Filiale am Ulrichplatz ist die älteste, sie gibt es seit zehn Jahren", sagt Geschäftsführer Salii Fafet. "Die Filiale in der Halberstädter Straße wurde 2017 eröffnet, die Filiale im Breiten Weg 2019."

Neben Vanille, Schokolade und Erbeere zählten Haselnuss und Stracciatella zu den am häufigsten bestellten Sorten. Doch auch Pistazie und Crème brûlée seien bei den Kunden sehr beliebt, sagt Fafet.

Fruchteis sowie Vanille und Schokolade kosten bei "Gelato Mio" 1,50 Euro pro Kugel. "Für unser Gourmet-Eis zahlt man 1,60 Euro, dazu zählen Sorten wie Amarena, Stracciatella, Cookies oder Haselnuss", sagt der Geschäftsführer. Premium-Sorten wie Pistazie kosten pro Kugel 1,80 Euro.