Verkehrsbeeinträchtigungen Stadtfeld und Innenstadt: Sperrungen wegen Demo am Sonntag in Magdeburg möglich

In Magdeburg kann es am Sonntag zu Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen in den Bereichen Innenstadt, Magdeburger Ring und Stadtfeld Ost kommen. Der Grund: eine angekündigte Demo.