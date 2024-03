Direkt an der Elbe können auf einem großen Grundstück nun Häuser gebaut werden. Der Stadtrat hat den Weg geebnet.

Wohnen an der Elbe: Weg frei für neue Wohnhäuser in Magdeburg

Noch beherrschen Müll und Gestrüpp das Areal an der Elbe in Magdeburg. Bald sollen hier neue Wohnungen entstehen.

Magdeburg. - Wohnen mit Blick auf die Elbe. Das ist nur an wenigen Stellen in Magdeburg möglich. Nun kommt eine weitere hinzu, für die der Stadtrat den Weg freigemacht hat. Drei Wohnhäuser sollen entstehen. Und so sollen sie aussehen.