Die MVB präsentieren die neuen Flexity-Straßenbahnen in Magdeburg. Diese moderne Flotte bietet mehr Komfort, inklusive WLAN und energiesparender Beleuchtung. Die Bahnen sollen ab 2025 im Linienbetrieb starten.

Magdeburg. - Am 21. September ist es soweit: Anlässlich des 125-jährigen Bestehens der elektrischen Straßenbahn in Magdeburg laden die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) zur großen Jubiläumsparty. Von 14 bis 18 Uhr verwandelt sich der Willy-Brandt-Platz in eine Festmeile.