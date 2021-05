Magdeburg freut sich auf die Nacht der Wissenschaft und dieses digitale Programm

In Magdeburg gibt es am 30. Mai 2021 eine vollständig digitale Nacht der Wissenschaft. Experten laden zu Talks, Shows und Experimenten ein. Dabei sein kann jeder mit ein paar Klicks.

Zur Langen Nacht der Wissenschaft in Magdeburg sendet die Hochschule Magdeburg-Stendal mit dem Kanal „Die Welt von morgen“ aus dem gläsernen Studio in der Mensa der Hochschule.

Magdeburg - (vs) Am 29. Mai 2021 gilt es: Zur Langen Nacht der Wissenschaft – in diesem Jahr digital - sendet die Hochschule Magdeburg-Stendal mit dem Kanal „Die Welt von morgen“ aus dem gläsernen Studio in der Mensa der Hochschule. Einen Tag zuvor wurde die Technik aufgebaut und viel geprobt, bevor es am 29. Mai um 18 Uhr losgeht. Insgesamt gibt es drei kostenlose Livestreams ohne Voranmeldung ab 18 Uhr. Alle Einzelheiten zum Programm und zum Mitmachen sind hier zu finden.