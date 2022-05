Magdeburg geht baden - Freibad-Saison wird (teilweise) eröffnet

Am Wochenende startet Magdeburg in die Freibad-Saison, doch noch nicht alle Bäder können schon besucht werden. Ein Überblick über Öffnungszeiten, Preise und Angebote.

Frank Straub und Lukas Schulle (Hintergrund) bereiten im Erich-Rademacher-Bad in Magdeburg-Neu-Olvenstedt alles vor, damit am Sonnabend die ersten Badegäste begrüßt werden können. Das Wasser hat derzeit eine Temperatur von 19,8 Grad Celsius.

Magdeburg - Sonne satt und bis zu 23 Grad werden am Wochenende in Magdeburg erwartet. Bestes Wetter für zum Baden und Spaß haben mit der ganzen Familie. Ob am See oder in einem Bad - hier wird die Saison eröffnet.