Magdeburg hat jetzt die Ausstattung für den Tunnel im Blick

Rundgang über die Baustelle für den Tunnel am Magdeburger Hauptbahnhof. Jetzt geht es an den Ausbau.

Magdeburg - Tausende Tonnen Beton sind in den vergangenen Jahren zur Baustelle des Tunnels am Magdeburger Hauptbahnhof gebracht worden. Doch dieser Baustoff wird in den kommenden Monaten in den Hintergrund treten. Denn wie die Magdeburger Stadtverwaltung mitteilte, soll der Ingenieurbau - und dazu zählen die Betonarbeiten - in den ersten Wochen dieses Jahres beendet werden. Doch noch ist viel zu tun.