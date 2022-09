Magdeburg hat neuen Radweg und die erste Zählstelle für Radfahrer

In Magdeburg ist am 16.9. eine neue Strecke für Radfahrer an der Tunnelbaustelle freigegeben worden.

Magdeburg - Der Magdeburger Beigeordnete für Stadtentwicklung und Umwelt, Jörg Rehbaum, hat am 16.9. die erste Radzählstation der Landeshauptstadt Magdeburg eingeweiht. Diese befindet sich an dem ebenfalls freigegebenen Zwei-Richtungs-Radweg in der Ernst-Reuter-Allee im Bereich der neuen Bahnbrücken. Dieser wird vorerst von Radfahrern und Fußgängern gleichermaßen genutzt.

Gegen 13 Uhr wurde die neue Radzählstelle enthüllt und mit der Freigabe des Radweges konnten die ersten Radfahrenden gezählt werden. Dafür befinden sich unter dem roten Asphalt Zählschleifen. Angezeigt werden die Radfahrenden am Tag und die Radfahrenden im gesamten Jahr. Natürlich kann die Zählstelle aber auch Informationen über beispielsweise die Frequenz oder Stoßzeiten liefern.

Mit der Eröffnung ist der offizielle Startschuss für die Europäische Mobilitätswoche 2022 gefallen. Zu dieser gehören am 17.9. um 9.30 Uhr ab dem Alten Rathaus der Start zu einer Sternfahrt auf dem Städtepartnerschaftsradweg, eine Kreidekunstaktion am 18.9. ab 11 Uhr in der Goethestraße und am 18.9. ab 14 Uhr ab dem Domplatz eine Fahrraddemo, die unter anderem über den Magdeburger Ring führt.