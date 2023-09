Magdeburgs OB Simone Borris erwartet am Donnerstag, 28. September 2023, hohen Staatsbesuch. Er wird sich auch ins Goldene Buch eintragen.

Im Alten Rathaus in Magdeburg wird hoher Staatsbesuch erwartet.

Magdeburg - Hohen Staatsbesuch begrüßt am Donnerstag Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris. Dem Gast wird auch eine hohe Ehre zuteil. Er wird sich ins Goldene Buch eintragen.

Das parteilose Stadtoberhaupt wird den ukrainischen Botschafter Oleksii Makeiev im Rathaus empfangen. Dabei wird er sich auch ins Goldene Buch eintragen. Das warf am Lesertelefon bei Magdeburgern Fragen auf, zum Beispiel: Wer darf sich ins Golden Buch eintragen?

Entscheidung der Stadtspitze

Die Stadtverwaltung erklärt auf Volksstimme-Nachfrage das Prozedere. Es sei inzwischen eine gute Tradition, dass sich Botschafter und Botschafterinnen in das Goldene Buch eintrügen, begründet Stadtsprecher Michael Reif. Im jeweils konkreten Fall sei es eine Entscheidung der Oberbürgermeisterin, wer sich wann in das Goldene Buch eintragen dürfe. Botschafterinnen und Botschafter seien die höchsten Repräsentanten ihres Heimatlandes in Deutschland, weshalb diese Diplomaten angemessen im Alten Rathaus empfangen würden.

Das ist der Text im Goldenen Buch

Zudem habe Magdeburg mit Saporischschja eine ukrainische Partnerstadt, so Reif weiter. Über der Unterschrift werde der Satz stehen: „Aus Anlass des Besuchs des Botschafters der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland, Seiner Exzellenz Herrn Oleksii Makeiev, erfolgt die Eintragung in das Goldene Buch der Landeshauptstadt Magdeburg.“

Außerdem könnten Personen, die sich ins Goldene Buch eintragen, auch Ergänzungen vornehmen, was durchaus häufiger vorkomme, hieß es weiter. Makeiev ist eigentlich Gast der Landesregierung. Er leistet dort seinen Antrittsbesuch und wird auch von Landtagspräsident Gunnar Schellenberg empfangen.

Oleksii Makeiev, Botschafter der Ukraine, kommt ins Rathaus in Magdeburg. IMAGO/BildFunkMV

Lage der Ukrainer in Magdeburg

Nach Angaben der Stadtverwaltung will OB Borris die Gelegenheit nutzen, über die aktuelle Lage von Ukrainern in Magdeburg zu berichten.

Stadtsprecher Michael Reif: „Unter anderem haben wir mit Stand vom 19. September in Magdeburg 4721 ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Derzeit vermitteln wir für unsere Partnerstadt drei Fahrzeuge als Spenden, die von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit erworben wurden.“

Jüngster Eintrag stammt vom SC Magdeburg

Auch über weitere Spendenaktionen und über die Jugendlichen aus der Partnerstadt, die auf Einladung der Oberbürgermeisterin im Sommer einige Zeit im Internationalen Jugendbegegnungszentrum „Barleber See“ verbracht hatten, wolle die Oberbürgermeisterin informieren.

Der jüngste Eintrag im Golden Buch in Magdeburg stammt übrigens aus der vergangenen Woche von den Weltklasse-Schwimmern des SC Magdeburg für ihre Erfolge bei WM und EM.