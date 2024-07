Die Kaulitz-Brüder besuchen in ihrer Netflix-Serie „Kaulitz&Kaulitz“ auch Magdeburg. Was sie dort tun und wen sie treffen.

Magdeburg - Sie zeigen ihr luxuriöses Leben in Los Angeles, zeigen ihre Freunde und die Familie, intime Momente und Streit unter Brüdern, geben Einblicke in die Vergangenheit – für die Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“, die seit vergangenem Dienstag auf der Streamingplattform zu sehen ist, haben die Tokio-Hotel-Brüder Bill und Tom Kaulitz sich acht Monate von Kameras begleiten lassen. Mit der Serie, die insgesamt acht Folgen hat und auf 14 Sprachen geschaut werden kann, haben sie die Spitze der Serien-Charts gestürmt und sind direkt auf Platz 1 gegangen.

Auf dem Plakat zur Serie wurde angekündigt, dass Magdeburg eine Rolle spielt. Foto: Netflix/Kaulitz&Kaulitz

So wie es 2005 schon mit ihrem Song „Durch den Monsun“ passierte, mit dem die Brüder mit ihrer Band Tokio Hotel über Nacht berühmt wurden. Dass sie aus Magdeburg kommen, verheimlichen die beiden auch in der Serie nicht. Sie sprechen darüber, wie sie aufgewachsen sind, schauen alte Fotos an. Besonders Bill, der schon als Kind lieber als Hexe verkleidet und lieber einen Badeanzug statt einer Badehose getragen hat, sei durch eine harte Zeit gegangen in der Schule.

Zum ersten Mal tritt auch „Mama Kaulitz“, Charlotte Trümper (geborene Kaulitz), für die Serie vor die Kameras. „Ich bin eine stolze Mama“, sagt sie gleich zu Beginn der Serie. Sie gibt auch Einblick in ihre vier Wände – ein Haus in Hamburg, in dem sie mit ihrem Lebensgefährten wohnt.

Besuch bei Tokio-Hotel-Schlagzeuger in Magdeburg

Die Zwillinge statten dem Magdeburger Weihnachtsmarkt einen Besuch ab. Screenshot: Netflix/Kaulitz&Kaulitz

In der letzten Folge bekommt auch Magdeburg seinen Auftritt. Bill und Tom Kaulitz machen im Dezember 2023 einen Abstecher in die Landeshauptstadt, um ihren Band-Kollegen, Schlagzeuger Gustav Schäfer, zu besuchen. Zuvor wird ein spontaner Halt auf dem Weihnachtsmarkt gemacht. Das Ziel: Schmalzkuchen. Nach kurzer Überlegung wagen sich die beiden doch nicht ins Getümmel. Schmalzkuchen holt daher ein Mitglied der Crew für die beiden. Bei Gustav Schäfer, der in Magdeburg lebt und leidenschaftlich kocht, gibt es ein gemeinsames vorweihnachtliches Dinner. Dabei sind auch Bassist Georg Listing mit seiner Partnerin sowie die Frau des Gastgebers.

Ob es eine zweite Staffel geben wird, bleibt zum Ende der Serie offen.