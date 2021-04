In dieser Stadt in Sachsen-Anhalt werden jetzt auch über 60-Jährige geimpft

Welche Vorrausetzungen es für einen Impftermin gegen das Coronavirus bedarf und wie Interessierte an Termine kommen.

Magdeburg. Die Landeshauptstadt öffnet jetzt auch die Impf-Prioritätsgruppe 3: Das bedeutet, dass sich ab sofort Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen können, die beispielsweise 60 Jahre und älter sind. Am Montag, 19. April 2021, und am Dienstag, 20. April, stehen dafür insgesamt 1600 Termine zur Verfügung, die online auf dem Impfportal der Stadt unter www.magdeburg.de/Impfen gebucht werden können.

Für die Impfungen kommen mRNA-Vakzine von Biontech und Moderna zum Einsatz. Geimpft wird im Impfzentrum in der Messehalle 3, teilte die Stadt am Sonntag mit.

In Magdeburg werden nur Personen geimpft, die auch ihren Wohnsitz in Magdeburg haben oder einen dauerhaften Arbeitsplatz in Magdeburg.