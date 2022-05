Magdeburg in TV-Show „Vermisst“: RTL-Reporterin über neue Staffel und ihre DDR-Flucht

RTL schickt seine 13. Staffel der TV-Show „Vermisst“ auf Sendung. Mittendrin RTL-Reporterin Kathrin Degen. Sie stammt aus Magdeburg - der Stadt, aus der sie als Jugendliche kurz vor dem Mauerfall in den Westen floh.

RTL-Reporterin Kathrin Degen beim Heimatbesuch an einem ihrer Lieblingsorte, dem Domplatz. „Magdeburg ist und bleibt meine Heimatstadt“, sagt sie.

Magdeburg - Kathrin Degen steht am Sonntag, 20. Februar 2022, bei RTL erstmals als Reporterin bei der zweiten Auflage der Staffel „Vermisst“ vor der Kamera. Das Besondere: Ein Fall wurde auch in Magdeburg gedreht – ihrer Heimatstadt, die sie als Jugendliche auf einer abenteuerlichen Flucht aus der DDR in den Westen 1989 verließ. Volksstimme-Reporter Rainer Schweingel sprach mit ihr.