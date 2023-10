Der 19. Magdeburg Marathon am Sonntag wird den Fahrplan der städtischen Verkehrsbetriebe (MVB) beeinflussen. Wir zeigen, auf was Sie dann bei der Linie 6 und der Ersatzverkehr-Linie 46 achten müssen.

Magdeburg Marathon 2023: So ändern die Verkehrsbetriebe den MVB-Fahrplan am Sonntag

Wegen 19. Magdeburg Marathon: Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) fahren mit der Linie 6 und der SEV-Linie 46 am Sonntag, 8. Oktober, anders. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einer umfangreichen Fahrplanänderung kommt es am Wochenende in Magdeburg. Dies geht aus einer Mitteilung der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) hervor.

Der Grund für die Änderung: der 19. Magdeburg Marathon am Sonntag, 8. Oktober. Dann soll es zwischen 8:45 Uhr und 12:30 Uhr zu Änderungen im Liniennetz kommen.

So verkehre die Straßenbahnlinie 6 in dieser Zeit verkürzt bis zum Messegelände - ohne Ersatzverkehr. Und auch auf der Ersatzverkehr-Linie 46, die zwischen Hasselbachplatz und Heumarkt pendelt, könne es zu kurzzeitigen Einschränkungen kommen.