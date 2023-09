Die Düppler Mühle in Magdeburg-Olvenstedt hat das Finale eines wichtigen Bauabschnitts erreicht. Dazu brauchte es nicht nur 100.000 Euro, sondern auch viel körperliche Arbeit. Der Verein verrät bei der Gelegenheit auch schon die nächsten Schritte und deren Kosten. Mehr im Video.

Mit Video: Magdeburger Mühle bekommt Dach für 100.000 Euro aufgesetzt - so geht es weiter

Ein Kran hob den fertigen Drehstuhl, also die Haube, auf die Düppler Mühle in Magdeburg-Olvenstedt. Damit hat der Verein zum Erhalt der Düppler Mühle einen wichtigen Bauabschnitt abgehakt.

Magdeburg - Die Düppler Mühle ist unter der Haube. Der Verein zum Erhalt der Düppler Mühle hat damit einen ihrer lang ersehnten Meilensteine erreicht. Die Mitglieder zeigen sich stolz, filmen und fotografieren, Spaziergänger bleiben stehen und warten auf den großen Moment. Bereits um 9 Uhr gestern hat sich der Krahn positioniert, gegen 10 Uhr gingen die Vorbereitungen an der Mühle und der Haube los, die bis dahin neben der Mühle auf dem Hügel lag.

„Hoffentlich passt alles“, sagt einer der Zuschauer. Letzte Kontrollen, bevor die Bänder befestigt werden und die Haube in wenigen Minuten auf dem „Mühlenstumpf“ platziert ist.

Im Video: Düppler Mühle in Magdeburg-Olvenstedt hat wieder ein Dach

Video: Neue Haube für Düppler Mühle in Magdeburg (Kamera: Lena Bellon, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Mühlenverein in Magdeburg hat schon neue Pläne

Doch trotz des Spektakels will der Verein sich jetzt auf keinen Fall ausruhen. „Nach dem einen Bauabschnitt ist vor dem nächsten“, sagt Carsten Bartels, Vorsitzender des Vereins. „Beim Einkaufen dachte ich zuletzt, dass ich doch bald lieber unser eigenes Mühlen-Mehl benutzen will statt dem aus dem Supermarkt.“ Um realistisch zu bleiben schätzt der Vorsitzende, dass es in fünf bis sechs Jahren soweit sein könnte, dass der Verein sein eigenes Mehl verkauft.

Bis dahin müsse jedoch noch an dem Innenausbau gearbeitet werden und auch die Flügel und eine Art Hebel, der in der Fachsprache Krywerk genannt wird, fehlen der Mühle jetzt noch. Laut des Vorsitzenden seien dafür noch rund 300.000 Euro notwendig.

Im Juli war die Haube noch nicht fertig und gab Einblicke in das Innenleben. Lena Bellon

Der Drehstuhl, also die Haube, die am Montag aufgesetzt wurde, habe bereits rund 100.000 Euro gekostet. „Jetzt sieht sie wenigstens schon aus wie eine Windmühle. Von innen ist aber noch viel zu tun“, erklärt Bartels.

Lange Planungszeit und hohe Kosten

Bis das Geld zusammenkam und die fertige Dachstuhl auf die Mühle gehoben werden konnte, ist einige Zeit vergangen. Die Planung des Dachstuhls beispielsweise habe bereits 2017 begonnen. Vormontiert und zusammengebaut wurde der Dachstuhl von einem Mühlebbaubetrieb in der Altmark. Seit Anfang des Sommers wurde er neben der Mühle wieder aufgebaut.

Bevor die Haube auf das Dach der Mühle gehoben werden konnte, wurde sie noch verschalt, wie ein Fachmann vor Ort erklärte. Für die nächsten Bauabschnitte käme das Problem der Kostenerhöhung dazu. Der Vorsitzende verrät jedoch nebenbei: „Es sind schon weitere Teile für die Mühle beauftragt.“