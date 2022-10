Magdeburg (vs) - "Tokio Hotel"-Sänger, Model und Synchronsprecher Bill Kaulitz (33) darf sich nicht mehr "Heißester Vegetarier Deutschlands" nennen. Der Titel war dem aus Magdeburg stammenden Sänger zuvor von der Tierschutzorganisation Peta verliehen worden. Nach 12 Jahren, in denen der einstige Teenie-Schwarm den Titel tragen durfte, ist nun Schluss. Der Grund offenbar: Kaulitz' Fleischkonsum in Deutschland.

Grund für die Annahme, dass der Sänger seiner Linie als Vegetarier nicht mehr ganz so treu sei wie bislang, lieferte er aber offenbar selbst. Erst vor kurzem sagte er Journalisten: „Ich liebe natürlich das ganze deutsche Essen. So Schnitzel und Weißwurst.“ Bereits seit Bill zwei oder drei Jahren esse er wieder Fleisch heißt es weiter. Allerdings würde er gerne zur vegetarischen Ernährung zurückkehren.

„Eigentlich müsste es Bill Kaulitz als Tierfreund besser wissen“, so Silke Berenthal, Fachleitung für Celebrity Management bei PETA Deutschland. „Es gibt keinen Grund, tierische Produkte zu essen, denn alle Tiere in der landwirtschaftlichen Haltung sind fühlende Lebewesen, die in viel zu engen Ställen in ihren eigenen Fäkalien stehen müssen, gemästet und schließlich noch im Kindesalter blutig getötet werden."

Dass Kaulitz in seinem Interview davon spreche, dass sein Fleischkonsum auch mit Kindheitserinnerungen verbunden sei, will Berenthal aber nicht als Grund für die kulinarische Entgleisung gelten lassen. "Auch das traditionellste Gericht von Oma lässt sich heute ganz einfach und lecker mit pflanzlichen Alternativen ‚veganisieren‘."

Im Gegenzug fordert Peta den abtrünnigen Vegetarier dazu auf, gemeinsam mit der Organsisation zu seinen alten Ernährungsgewohnheiten zurückzukehren: "Lieber Bill, gerne unterstützen wir dich bei deiner Rückkehr zu einer tierfreundlichen Ernährungsweise! Unsere kostenlose PETA Veganstart-App macht den Übergang kinderleicht. Danach können wir dich gerne sogar zum ‚Heißesten Veganer‘ küren. Wie wär’s?“