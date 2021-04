Magdeburg-Neustadt soll mit Blumenampeln und Fördergeld aufgewertet werden

Magdeburg. Die Lübecker Straße soll schöner werden. Deshalb wollen der Neustädter Bürgerverein, der sich seit kurzem unter dem Namen „Wir für Neustadt“ neuerfunden hat, sowie Quartiersmanagerin Franziska Müller bunte Blumenampeln entlang der Magistrale sowie der Umgebung aufhängen.

Dies haben sie am Donnerstag im Rahmen der Online-Sitzung der AG Gemeinwesenarbeit (GWA) Neue Neustadt mitgeteilt. Wann genau die Verschönerungsaktion durchgeführt werden kann, ist unter anderem wegen Corona noch offen.

Stadtrat soll Wasserspiel für neuen Nicolaiplatz beschließen

In der Sitzung wurde außerdem über die geplante Neugestaltung des Nicolaiplatzes diskutiert. Diese soll am kommenden Donnerstag im Stadtrat beschlossen werden. Hinterfragt wurden unter anderem die Notwendigkeit des Wasserspiels vor der Kirche sowie die künftige Attraktivität des Wochenmarktes.

Jeannette Digonis vom Stadtplanungsamt informierte weiterhin über Fördermittel, die in diesem Jahr für die Neustadt bewilligt wurden. So seien erst kürzlich zusätzliche Gelder freigegeben worden, die nun für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes sowie der Kapelle auf dem Neustädter Friedhof verwendet können. Außerdem profitieren die Festungsanlage an der Zielitzer Straße sowie der Bauhof in der Schwiesaustraße von der unverhofften Zuwendung,

Jubiläum der Schinkelkirche steht 2024 an

Schließlich wies GWA-Sprecherin Bärbel Bühnemann darauf hin, dass sich langfristig ein großes Jubiläum anbahnt: Die von Schinkel erbaute Nicolaikirche wurde 1824 eingeweiht. Somit kann das 200-jährige Bestehen in absehbarer Zeit gefeiert werden. Dazu soll es im Juni 2024 ein großes Fest geben, kündigte sie an, an dem sich jeder Interessierte noch beteiligen könne.

Schließlich hofft die GWA-Sprecherin, dass die bereits finanzierten Zusatzinfos für die Straßennamenschilder vom Rademacherweg und Hellasweg doch noch angebracht werden können. Weil es Privatstraßen sind, sei das nicht ohne weiteres möglich.