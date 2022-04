Magdeburg hat die Wahl: Wer wird neuer Oberbürgermeister?

Vier Frauen und fünf Männer stehen am heutigen Sonntag in Magdeburg zur Wahl, doch nur einer kann neuer Oberbürgermeister der Landeshauptstadt werden. Wer wird das Rennen machen? Alle Infos dazu gibt es hier.

Blick auf das Rathaus in Magdeburg: Am Sonntag haben die Magdeburger die Wahl: Wer soll neuer Oberbürgermeister werden?

Magdeburg - Nach 21 Jahren ist Schluss: Lutz Trümper (SPD) tritt in Magdeburg nicht mehr zur Wahl als Oberbürgermeister an. An diesem Sonntag wird ein neues Stadtoberhaupt gewählt.

Neun Kandidaten haben sich dafür beworben. Das sind Nicole Anger (Die Linke), Sarah Biedermann (Freie Wähler), Simone Borris, Bettina Cornelia Fassl (Tierschutzallianz), Till Isenhuth, Dr. André Jordan (Die Partei), Tobias Krull (CDU), Frank Pasemann (AfD) und Jens Rösler (SPD).

Rund 191.000 Magdeburger dürfen ihre Stimme abgeben. Mehr als 45.000 Bürger haben bereits eine Briefwahl beantragt. Zum Vergleich: Sieben Jahre zuvor waren es bei der OB-Wahl 15.262 Bürger.

Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach wird ausgezählt.

Wer wird das Rennen machen? Wird es eine Stichwahl geben? Wir werden Sie an dieser Stelle über alle aktuellen Entwicklungen am Wahl-Sonntag informieren.