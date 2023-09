Magdeburg (vs) - Die Mückenwiesn, das Magdeburger Oktoberfest, startet am Freitag, 22. September, wieder auf dem Messeplatz. Wir zeigen, was Sie wann dort erleben können und wie teuer das Bier in diesem Jahr wird.

Eröffnet werden soll die Mückenwiesn am Freitag um 19 Uhr, wie es in einer Mitteilung der Veranstalter heißt, von Simone Borris. Dann soll Magdeburgs Oberbürgermeisterin auch einen Fassbieranstich vornehmen. Der Einlass für diese Auftaktveranstaltung soll bereits um 17 Uhr beginnen.

Mickie Krause, Michelle und Ikke Hüftgold spielen

Im Anschluss daran soll Schlagerbarde Mickie Krause die Gäste der Mückenwiesn im Festzelt unterhalten. Nicht das einzige Mal, wie die Veranstalter versprechen. Auch am Samstag, 23. September, spielt der Sänger auf.

Den Schlagerstars bleibt das Oktoberfest auch mit Michelle treu. Die Sängerin will mit Liedern wie „Scheißkerl“ oder „Heut Nacht will ich tanzen“ am Samstag, 30. September, die Gäste zum Tanzen bringen.

Mit Matty Valentino sollen die Mückenwiesn-Gäste am Montag, 2. Oktober, in den Tag der Deutschen Einheit hineinfeiern.

Oktoberfest auf Messeplatz: So feiern die Kinder

Am Feiertags-Dienstag, 3. Oktober, soll es dann ab 14 Uhr den Mückenwiesn-Familientag geben. Partysänger Markus Becker bringe für den Wiesn-Nachwuchs Songs wie „Rotes Pferd“, „Helikopter“ und „Pandabär“ mit, heißt es. Für diese Veranstaltung seien noch Karten zu reduzierten Preisen erhältlich. Außerdem könnten Kinder bis 13 Jahre kostenlos am Mückenwiesn-Familientag teilnehmen.

Auf der Magdeburger Studentenwiesn soll am Donnerstag, 5. Oktober, der Ballermann-Sänger Lorenz Büffel im Festzelt zum Mikro greifen.

Zwei Tage später, soll noch einmal ein Schlagerbarde dem Publikum einheizen: Ikke Hüftgold bestreitet am 7. Oktober die Mückenwiesn mit Party-Musik.

Mückenwiesn Magdeburg: Maß Bier für 11,50 Euro

Bekanntgegeben wurde inzwischen auch der Preis für die Maß Bier. Er wurde in diesem Jahr um 50 Cent nur leicht angehoben auf 11,50 Euro, die halbe Maß kostet weiterhin 6 Euro.

Die Abendveranstaltungen sind fast ausverkauft, wie es von Seiten des Veranstalters heißt. Für den 30. September und 2. Oktober und die Studentenwiesn am 5. Oktober gebe es allerdings noch Restkarten. Allen anderen Besuchern werde der Familientag am 3. Oktober für einen Abstecher zur Mückenwiesn empfohlen.