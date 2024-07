Nach der Änderung von Grund- und Hundesteuer steht nun die nächste Belastung bevor: Die Stadt will die Parkgebühren erhöhen. Wann es soweit ist und was es kosten wird.

So teuer soll in Magdeburg das Parken werden

Die Parkscheinautomaten in Magdeburg müssen im Zuge der Umstellung auf neue Gebühren neu eingestellt werden.

Magdeburg. - Autofahrer, die im Stadtzentrum parken wollen, brauchen, sofern sie nicht per Handy-App zahlen, jede Menge Kleingeld. Wer 1-Euro- und 50-Cent-Münzen im Portemonnaie hat, ist damit bisher gut „gefahren“. Denn ob an den Hauptverkehrsadern wie Otto-von-Guericke-Straße, Ernst-Reuter-Allee und Breitem Weg oder an Sightseeing-Punkten wie Domplatz, Hubbrücke und Hegelstraße – pro 30 Minuten werden derzeit lediglich 50 Cent fällig. Zumindest bis zur zweiten Stunde, denn ab da kostet jede weitere Stunde 1 Euro.