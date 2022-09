Magdeburg-Reform: Diese Leuchtfiguren erstrahlen Ende November im Stadtteil

Dank vieler Spender kann die Lichterwelt-Premiere in Magdeburg-Reform größer werden, als anfangs gedacht. Jedoch klafft noch immer eine Lücke in der Ausfinanzierung.

Die Leuchtrakete ist rund 2,2 Meter hoch und 4,5 Meter lang. Mit 32,6 Prozent der Stimmen fand sie am meisten Zuspruch.

Magdeburg - Von null auf vier: In etwa so lässt sich der beachtliche Werdegang für das Strahleprojekt in Reform beschreiben. Anders gesagt: Der Stadtteil bekommt Ende November seine eigene kleine Lichterwelt.